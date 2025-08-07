Стилист Сухарев уверен, что школьная форма прививает детям вкус

Модный эксперт и стилист Алексей Сухарев, сравнивший новую школьную форму с костюмом Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа», в беседе с Life.ru поделился, что сама идея введения школьной формы заслуживает не порицания, а, напротив, всяческой поддержки. По его мнению, это прекрасная идея.

«Во-первых, это воспитывает вкус с самого раннего детства. Во-вторых, это даёт детям понять, что существует определённая уместность – что можно носить в школу, а что за её пределами», — рассказал эксперт.

Стилист объяснил, что школьная форма помогает детям впоследствии легче адаптироваться к «взрослому» классическому гардеробу, который никогда не выходит из моды. Сухарев подчеркнул, что волна недовольства была вызвана недопониманием. Как выяснилось, Минпросвещения не планируют вводить единую школьную форму. На фотографиях представлены лишь примеры, которые соответствуют техническим требованиям, выставляемым к производителям формы.

«По факту школы могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учётом мнения родителей и учеников», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Таким образом, паника оказалась преждевременной: каждая школа сможет сама выбирать, в чём будут ходить её ученики. Главное, чтобы в будущем форма была не только стильной, но и практичной.