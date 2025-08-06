Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 15:15

«Как у Людмилы Прокофьевны»: Новую школьную форму сравнили с образом из Служебного романа

Стилист Сухарев сравнил новую школьную форму с костюмом из Служебного романа

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Новый стандарт на школьную форму навевает ассоциации с советским стилем. Как заявил «Постньюс» стилист Алексей Сухарев, показанные образы напомнили ему героиню Людмилу Прокофьевну в исполнении Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман» до её преображения. По его словам, фасоны выглядят «очень взросло» и строго, словно позаимствованы из гардероба 70-х.

При этом эксперт инициативу поддержал, отметив, что форма помогает сгладить различия в достатке между школьниками и приучает их к уместности в одежде.

«Это может научить детей легче обращаться с классическим гардеробом, понимать, что каждой жизненной ситуации соответствует свой стиль», — добавил Сухарёв.

Он также предложил сделать комплект одежды более гибким, добавив в возможный набор жилеты, кардиганы, платья и несколько видов рубашек. По его словам, при таком разнообразии дети смогут собирать капсульный гардероб и при этом самовыражаться.

Стилист Лисовец — о новой школьной форме: Первые впечатления — грустные
Стилист Лисовец — о новой школьной форме: Первые впечатления — грустные

Ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года в России действует обновлённый стандарт школьной формы — ГОСТ. Новые требования ставят во главу угла удобство, внешний вид и «воспитание чувства принадлежности к стране». Минпросвещения России сегодня представило образцы новой школьной формы, изготовленной по государственному стандарту. Разработка ГОСТа и демонстрация ткани прошли в рамках инициативы по унификации требований к одежде для учеников. Тем не менее форма вызвала критику общественности.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar