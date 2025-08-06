«Как у Людмилы Прокофьевны»: Новую школьную форму сравнили с образом из Служебного романа

Новый стандарт на школьную форму навевает ассоциации с советским стилем. Как заявил «Постньюс» стилист Алексей Сухарев, показанные образы напомнили ему героиню Людмилу Прокофьевну в исполнении Алисы Фрейндлих из фильма «Служебный роман» до её преображения. По его словам, фасоны выглядят «очень взросло» и строго, словно позаимствованы из гардероба 70-х.

При этом эксперт инициативу поддержал, отметив, что форма помогает сгладить различия в достатке между школьниками и приучает их к уместности в одежде.

«Это может научить детей легче обращаться с классическим гардеробом, понимать, что каждой жизненной ситуации соответствует свой стиль», — добавил Сухарёв.