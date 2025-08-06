Прибавит 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму
Мизулина: Новая школьная форма прибавит ученику 50 лет
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Новая школьная форма, вариант которой показало Минпросвещения России, прибавит каждому ученику 50 лет. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале высказалась о представленном макете.
Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут отметил, что форма соответствует требованиям ГОСТа. Одежда сделана из гипоаллергенного материала, отсутствуют острые края и кромки. Тем не менее Мизулина присоединилась к числу тех, кто негативно отзывается об этом обновлении. По её словам, это прибавит каждому ученику полвека.
Напомним, что Минпросвещения России представило образцы новой школьной формы, изготовленной по государственному стандарту. Разработка ГОСТа и демонстрация ткани прошли в рамках инициативы по унификации требований к одежде для учеников. Однако макет, по мнению модельера и стилиста Владислава Лисовца, «старомодный» и не соответствует духу времени.