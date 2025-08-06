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6 августа, 15:11

Прибавит 50 лет к возрасту: Мизулина раскритиковала новую школьную форму

Мизулина: Новая школьная форма прибавит ученику 50 лет

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Новая школьная форма, вариант которой показало Минпросвещения России, прибавит каждому ученику 50 лет. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём телеграм-канале высказалась о представленном макете.

Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Александр Реут отметил, что форма соответствует требованиям ГОСТа. Одежда сделана из гипоаллергенного материала, отсутствуют острые края и кромки. Тем не менее Мизулина присоединилась к числу тех, кто негативно отзывается об этом обновлении. По её словам, это прибавит каждому ученику полвека.

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Напомним, что Минпросвещения России представило образцы новой школьной формы, изготовленной по государственному стандарту. Разработка ГОСТа и демонстрация ткани прошли в рамках инициативы по унификации требований к одежде для учеников. Однако макет, по мнению модельера и стилиста Владислава Лисовца, «старомодный» и не соответствует духу времени.

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Юлия Сафиулина
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