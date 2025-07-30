Давят, душат, калечат: Педиатр раскрыла, чем опасна некачественная школьная форма

Тесная школьная форма может спровоцировать образование камней в почках у ребёнка. Об этом предупредила педиатр Елена Мескина в интервью «Москве 24».

Мескина отметила, что при выборе детской одежды ключевое значение имеет материал. Он должен быть натуральным — хлопок или шерсть, обеспечивающие воздухообмен и отвод влаги. Однако эти ткани быстро мнутся, поэтому допустимо небольшое содержание синтетики для сохранения формы.

«Также от одежды не должно исходить неприятного химического запаха. Плюс надо проверить, не линяет ли вещь: взять слегка мокрую салфетку и потереть ткань с обратной стороны. Если салфетка окрасилась, краситель некачественный и может вызвать раздражения на коже», — пояснила специалист.

Особенно опасна тесная одежда, пережимающая талию: это нарушает кровообращение и при длительном ношении способствует развитию мочекаменной болезни. Кроме того, педиатр не рекомендует покупать брюки-палаццо — их длинные штанины повышают риск падений.

«Плюс это ещё и не гигиенично, ведь полы таких брюк собирают всю окружающую грязь, которую ребёнок потом приносит домой», – добавила Мескина.

Травматолог-ортопед Евгений Фролов, в свою очередь, посоветовал выбирать рюкзак с учётом роста ребёнка. Он должен быть компактным, с ортопедической спинкой и широкими лямками, а его общий вес вместе с учебниками — не превышать 3 кг.