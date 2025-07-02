В Госдуме опровергли введение единой школьной формы

ГОСТ на школьную форму регулирует только качество тканей, а не введение единой формы по всей России. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она опровергла слухи и о якобы готовящемся законе на единую одежду.

«Это не так. У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нём речь идёт сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено», — подчеркнула Буцкая в своём телеграм-канале.

По её словам, стандарт касается дышащих и быстро сохнущих тканей, а также материала подкладки. Депутат уточнила, что ГОСТ не устанавливает единого дизайна школьной формы.