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2 июля, 09:26

В Госдуме опровергли введение единой школьной формы

Депутат Буцкая: ГОСТ на школьную одежду регулирует только качество тканей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yurich20

ГОСТ на школьную форму регулирует только качество тканей, а не введение единой формы по всей России. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она опровергла слухи и о якобы готовящемся законе на единую одежду.

«Это не так. У нас действительно есть ГОСТ на школьную форму, но в нём речь идёт сугубо о ткани. Обязательного введения школьной формы тоже не предусмотрено», — подчеркнула Буцкая в своём телеграм-канале.

По её словам, стандарт касается дышащих и быстро сохнущих тканей, а также материала подкладки. Депутат уточнила, что ГОСТ не устанавливает единого дизайна школьной формы.

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Ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года в России действует обновлённый стандарт школьной формы — ГОСТ. Государственный стандарт, регулирующий школьную форму, ставит во главу угла удобство, внешний вид и воспитание чувства принадлежности к стране. Ключевое требование норматива — одежда должна быть максимально комфортной, не стеснять движений и обеспечивать свободу действий в течение всего учебного дня.

Александра Мышляева
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