Нет витамина «развития»: Психолог рассказала, как жёсткие рамки школьной формы стирают личность детей

Жёсткие рамки и контроль без возможности выбора могут стереть у подростка ощущение собственной индивидуальности. Особенно это касается учеников средней и старшей школы, которые находятся в стадии активного самоопределения. Об этом рассказала Life.ru детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя появление в России ГОСТа для школьной формы.

У подростков есть три базовых «витамина» развития: чувства автономии, компетентности и принадлежности. Когда их лишают возможности проявлять себя — даже в мелочах вроде выбора аксессуара к школьной форме, — это может снизить самооценку, вызвать сомнения в себе и даже спровоцировать протест. Дарья Дугенцова Детский психолог

По словам эксперта, чрезмерно жёсткие и необоснованные правила провоцируют у подростков негативную реакцию. Она часто проявляется неявно, например в виде апатии, социальной изоляции или неприятия школьной среды. В долгосрочной перспективе это приводит к ухудшению взаимоотношений со взрослыми, включая учителей и родителей, и снижает уровень доверия.

В то же время психолог считает, что в некоторых школах, особенно тех, где наблюдается высокий уровень агрессии и конфликтов, введение школьной формы может оказать положительное влияние, например за счёт снижения визуальных различий и напряжения между учениками. Важно, чтобы правила, касающиеся формы, были чётко обоснованы и направлены на обеспечение безопасности, комфорта и порядка в коллективе. При этом необходимо предоставить подросткам некоторую свободу выбора, например в отношении аксессуаров, чтобы сохранить их чувство внутренней свободы и ответственности.

По словам Дугенцовой, наиболее эффективен так называемый «авторитетный стиль» взаимодействия: он сочетает чёткие правила и уважительное, открытое отношение к подросткам. В таком случае школьники чувствуют себя не просто объектом давления, а частью сообщества, с которым можно вести диалог.