Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 июля

В России с июля вступают в силу несколько важных законов, касающихся увеличения пенсионных выплат и создания защитных механизмов для заёмщиков и вкладчиков. О нововведениях рассказывает ТАСС, проанализировав обновлённую нормативную базу.

Так, вдвое увеличивается фиксированная часть страховой пенсии у лиц старше 80 лет или являющихся инвалидами первой группы. Данной категории сограждан также добавят надбавки к страховой части, их размер составит 1,2 тысячи рублей. Аналогичное увеличение коснётся и лиц, на иждивении которых имеются нетрудоспособные члены семьи. Также теперь начнёт действовать закон о включении в страховой стаж граждан РФ для исчисления пенсии времени работы на Украине с 1991 года до начала СВО.

В отношении заёмщиков сделаны послабления, в частности банкам запрещено устанавливать плату за сниженную процентную ставку по ипотеке. Кроме того, законодательно ограничиваются объёмы выдачи ипотечных кредитов. Если заёмщик хочет взять кредит по договору долевого участия, но его долговая нагрузка превышает 50%, а размер первоначального взноса составляет менее 20%, то такие сделки не должны будут составлять более 2% от всего портфеля нового кредитования банка в квартал. Подобные поправки должна помочь обезопасить финансовые учреждения от большого числа просрочек и невыплат по ипотекам.

С июля малообеспеченные граждане страны смогут открывать социальный банковский вклад или социальный банковский счёт, что поможет гарантировать данной категории населения доход. Подразумевается, что здесь будут работать льготные условия размещения денег и высокие проценты по вкладам. Обслуживание таких счетов и вкладов будет бесплатным.

Кроме того, российским компаниям с 1 июля запрещается хранить персональные данные россиян на зарубежных серверах, все этапы обработки информации должны будут проходить на российской территории. И, наконец, вступает в силу новый государственный стандарт для школьной формы (ГОСТ Р 71582-2024): в документе прописываются требования к качеству тканей, дизайну и удобству ношения.