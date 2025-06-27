«Люди на вес золота»: В Госдуме раскрыли, что будет с зарплатами россиян

Сегодня в России наблюдается тенденция по повышению зарплат работников, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, если бизнес решится на сокращение окладов, то может лишь усугубить своё положение.

Парламентарий подчеркнул, что выплаты растут с опережением инфляции. А запуск новых проектов, рост промышленного сектора и кадровый голод стимулируют спрос на специалистов, причём не только высшей, но и средней квалификации. Последствием такой ситуации может стать сокращение рабочих мест, однако свободные кадры смогут найти работу в других сферах, где им будут платить достойную зарплату, уверен собеседник «Москвы 24».

Аналогичное мнение выразил и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. По его словам, ситуация на рынке труда сегодня такова, что рост зарплат становится вынужденной мерой.