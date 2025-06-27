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27 июня, 09:42

«Люди на вес золота»: В Госдуме раскрыли, что будет с зарплатами россиян

Депутат Кирьянов: В России наблюдается тенденция по повышению зарплат

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня в России наблюдается тенденция по повышению зарплат работников, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. По его словам, если бизнес решится на сокращение окладов, то может лишь усугубить своё положение.

Парламентарий подчеркнул, что выплаты растут с опережением инфляции. А запуск новых проектов, рост промышленного сектора и кадровый голод стимулируют спрос на специалистов, причём не только высшей, но и средней квалификации. Последствием такой ситуации может стать сокращение рабочих мест, однако свободные кадры смогут найти работу в других сферах, где им будут платить достойную зарплату, уверен собеседник «Москвы 24».

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Аналогичное мнение выразил и руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян. По его словам, ситуация на рынке труда сегодня такова, что рост зарплат становится вынужденной мерой.

«Заставить сотрудников работать за меньшую сумму, значит, спровоцировать их увольнение. При этом найти кого-то на замену очень сложно. И дело тут будет уже не в деньгах, а в том, что людей мало, они сейчас на вес золота», — отметил HR-эксперт.

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ИИ, KPI, вузы: Экономист предложил пути перехода к экономике высоких зарплат в России

Напомним, ранее ВЦИОМ подтвердил, что рост зарплат в России неизбежен. При этом часть российских компаний уличили в планах срезать зарплаты сотрудникам. Кстати, миллениалы и зумеры лидируют в России по росту зарплат.

Борис Эльфанд
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