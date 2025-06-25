Рост зарплат в России назвали неизбежным

Повышение уровня оплаты труда в России — это вопрос времени. Компании, которые не уделяют этому внимания сегодня, столкнутся с необходимостью пересмотра своей политики в будущем. Такое мнение высказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Фёдоров.

«Бизнесу надо смириться с тем, что в России формируется экономика высоких зарплат. Она формируется постепенно, при жёстком сопротивлении со стороны бизнеса, поскольку бизнес не хочет платить высокие зарплаты, он привык платить низкие зарплаты всем, кроме топ-менеджмента», — сказал он.

В интервью ТАСС эксперт также пояснил, что при текущем дефиците кадров и низкой безработице работодатели начинают конкурировать за сотрудников, предлагая более высокую зарплату. И всё же многие компании по-прежнему предпочитают административные методы привлечения персонала. Фёдоров отметил, что одним из таких методов является лоббирование ограничения приёма на гуманитарные специальности в вузах, вместо расширения подготовки инженеров.