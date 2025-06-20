Путин считает, что в России пока недостаточный уровень зарплат
России нужно переходить к экономике высоких зарплат, власти должны создавать условия для повышения экономической активности граждан. Об этом на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что уровень зарплат в России пока ещё недостаточный.
«Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе», — сказал Путин.
Для этих целей глава государства призвал повышать качество рабочих мест и производительность труда.
Также Владимир Путин объявил о значительном экономическом достижении страны — рекордном падении уровня бедности в России. По словам президента, по итогам минувшего года этот показатель опустился до 7,2%, и власти намерены снижать его и далее.