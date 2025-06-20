Исторический минимум: Путин заявил о беспрецедентном снижении бедности в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин объявил о значительном экономическом достижении страны. Глава государства заявил о рекордном падении уровня бедности в России.

По словам Путина, по итогам минувшего года этот показатель опустился до 7,2%, что стало историческим минимумом. Президент подчеркнул, что позитивная динамика сохраняется, а достигнутые успехи являются результатом целенаправленных усилий по повышению доходов наименее обеспеченных слоев населения.

Глава государства указала, что уже многое сделано, чтобы доходы наименее обеспеченных россиян росли опережающими темпами. Удалось достичь рекордного результата по снижению уровня бедности в стране.

«По итогам прошлого года она составила 7,2%. И позитивная динамика здесь сохраняется», — сказал президент.

В ходе своего выступления Путин также отметил, что технологический прорыв должен служить снижению уровня бедности. По словам главы государства, вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые технологические решения были доступны, позволяли странам или регионам, городам выходить на новый уровень развития и прогресса.