«Важнейшее направление»: Мишустин пообещал побороть бедность в России
Мишустин: В РФ не должно быть бедности, власти работают над решением проблемы
Правительство России продолжит бороться с бедностью в стране, её быть не должно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьёзный результат», — указал он в Госдуме, выступая с отчётом кабмина.
Мишустин отметил, что правительство абсолютно точно продолжит работу в данном направлении. По его словам, РФ должна побороть бедность, её не должно существовать.
А ранее Life.ru писал, что число бедных россиян сократилось до минимума за всю историю. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, страна уверенно движется к снижению бедности и уже достигла значительных успехов.
Life.ru