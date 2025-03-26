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Регион
26 марта, 13:57

«Важнейшее направление»: Мишустин пообещал побороть бедность в России

Мишустин: В РФ не должно быть бедности, власти работают над решением проблемы

Правительство России продолжит бороться с бедностью в стране, её быть не должно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьёзный результат», — указал он в Госдуме, выступая с отчётом кабмина.

Мишустин отметил, что правительство абсолютно точно продолжит работу в данном направлении. По его словам, РФ должна побороть бедность, её не должно существовать.

Путин заявил о снижении бедности в России
Путин заявил о снижении бедности в России

А ранее Life.ru писал, что число бедных россиян сократилось до минимума за всю историю. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, страна уверенно движется к снижению бедности и уже достигла значительных успехов.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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