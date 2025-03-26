«Важнейшее направление»: Мишустин пообещал побороть бедность в России

Правительство России продолжит бороться с бедностью в стране, её быть не должно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьёзный результат», — указал он в Госдуме, выступая с отчётом кабмина.

Мишустин отметил, что правительство абсолютно точно продолжит работу в данном направлении. По его словам, РФ должна побороть бедность, её не должно существовать.