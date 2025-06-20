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20 июня, 18:19

Силуанов ответил на вопрос Life.ru о сроках перехода к политике высоких зарплат

Силуанов: Зарплаты населения в России растут опережающими темпами в 5-7%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Зарплаты россиян уже растут опережающими темпами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос специального корреспондента Life.ru Александра Юнашева о том, в какие сроки Минфин выполнит поручение президента РФ Владимира Путина о переходе к экономике высоких зарплат.

Антон Силуанов о политике высоких зарплат и росте доходов населения. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Зарплаты растут опережающими темпами. Не только у чиновников. В реальном выражении доходы населения растут темпами в 5-6-7%. Может быть, конкретно вы не чувствуете, но в целом по стране [это так]», — сообщил министр.

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Напомним, в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин назвал текущий уровень заработных плат в России недостаточным. В связи с этим президент заявил о необходимости переходить к экономике высоких зарплат, и призвал власти работать над созданием соответствующих условий.

Александр Юнашев
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