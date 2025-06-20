«Слухи о смерти преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, говоря о влиянии СВО на экономику РФ

Российский рост ВВП обгоняет многие общемировые показатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, вспомнив слова писателя Марка Твена. Так он ответил на мнение о том, что спецоперация негативно повлияла на российскую экономику.

«Как в своё время известный писатель сказал: слухи о моей смерти сильно преувеличены. В этом случае то же самое. Главный показатель — это же темпы роста ВВП? Рост в прошлом году составил 4,3%, а общемировой рост — 3,3%, то есть выше среднемирового. Очевидно, что Россия добивается хорошего темпа и прогресса», — сказал Путин.