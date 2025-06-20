«Слухи о смерти преувеличены»: Путин процитировал Марка Твена, говоря о влиянии СВО на экономику РФ
Путин словами Марка Твена опроверг негативное влияние СВО на экономику России
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Российский рост ВВП обгоняет многие общемировые показатели. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ, вспомнив слова писателя Марка Твена. Так он ответил на мнение о том, что спецоперация негативно повлияла на российскую экономику.
«Как в своё время известный писатель сказал: слухи о моей смерти сильно преувеличены. В этом случае то же самое. Главный показатель — это же темпы роста ВВП? Рост в прошлом году составил 4,3%, а общемировой рост — 3,3%, то есть выше среднемирового. Очевидно, что Россия добивается хорошего темпа и прогресса», — сказал Путин.
Ранее он заявил, что за последние два года российский ВВП увеличивался более чем на 4% в год, превышая среднемировые темпы роста. Он также отметил снижение зависимости экономики от отраслей по добыче углеводорода. Президент подчеркнул и тенденцию к снижению доли нефти, газа и сырьевых ресурсов в структуре национальной экономики, подкрепив это конкретными статистическими данными.