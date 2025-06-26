Часть российских компаний уличили в планах срезать зарплаты сотрудников

Одна из шести опрошенных российских компаний (16,5%) планирует снизить зарплаты сотрудникам на срок от одного месяца до года. Об этом говорится в результатах опроса, результаты которого есть у «Газеты.ru».

При этом часть компаний (по 3,6%) намерены начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц или в течение трёх месяцев. Большинство организаций (56,7%) собираются в первую очередь уменьшать зарплаты линейным сотрудникам, тогда как 36,5% планируют урезать выплаты топ-менеджерам.

В 41,4% случаев причиной сокращений стали снижение выручки и необходимость оптимизации расходов. Каждая четвёртая компания (27,6%) внедряет автоматизацию процессов, а в 17,7% случаев сокращение связано с уменьшением объёмов работы, что может привести к снижению оплаты труда. При этом подавляющее большинство респондентов (93,3%) не снижали зарплаты в последние два-три года.

«Президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2025 настоятельно рекомендовал бизнесу «переходить к экономике высоких зарплат». Поэтому не исключено, что бизнес всё-таки пересмотрит внутренние процессы и установит конкурентоспособные зарплаты. Но ожидать этого до конца года всё-таки не стоит. Компании, вероятнее всего, начнут сокращать рабочие места, оставляя в штате наиболее производительных сотрудников и повышая им зарплату», — отметила эксперт Алла Старченко.

В опросе приняли участие 526 штатных бухгалтеров российских компаний, преимущественно из сфер торговли, производства, строительства и грузоперевозок.