Миллениалы и зумеры лидируют в России по росту зарплат

В России заработная плата зумеров (поколение Z) и миллениалов (поколение Y), растёт быстрее, чем в среднем по стране. Соответствующие выводы следуют из результатов исследования, которое публикует ТАСС.

«По итогам первого квартала 2025 года доходы зумеров увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Поколение миллениалов показало рост на 16%. При этом в целом по России за январь — март 2025 года средняя зарплата увеличилась на 15,5%», — передаёт агентство.

Так, средний заработок миллениалов превышает заработную плату зумеров почти в полтора раза: 98,7 тысячи рублей против 72,5 тысячи. По уровню дохода среди представителей поколения Y пользуется спросом сектор добычи полезных ископаемых. В этой сфере в среднем сотруднику готовы платить около 147 тысяч рублей. Следом по уровню дохода следуют профессии в информации и связи (138 тысяч), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (117 тысяч).

У поколения Z также высокие показатели. В строительстве им платит около 94 тысяч рублей, в сфере добычи полезных ископаемых 109 тысяч, информации и связи 88, а в транспортировке и хранении 87. Вместе с тем, исследования показали, что большая часть молодёжи работает в торговле, образовании и обрабатывающих производствах.