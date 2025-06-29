Комфорт, эстетика, патриотизм: В России ввели новый ГОСТ для школьной формы

В России вводится новый стандарт школьной формы, основные её составляющие — комфорт, эстетика и патриотизм. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомилось РИА «Новости».

С 1 июля вступает в силу первый в истории России ГОСТ для школьной формы, устанавливающий ключевые требования к одежде учащихся. Согласно стандарту, форма должна быть удобной в носке — обеспечивать комфорт как при сидении, так и при движении.

«Одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещённую символику», — говорится в публикации.

Параллельно вводятся и другие новые стандарты для лёгкой промышленности. Среди них — методика оценки износостойкости тканей и первые в стране нормативы для защитной и профессиональной обуви.

Эксперты поясняют, что ГОСТы носят рекомендательный характер и становятся обязательными только при прямом указании в законодательных актах или договорах. Тем не менее, они служат важным ориентиром для производителей при создании качественной продукции.