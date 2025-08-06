Стилист Лисовец — о новой школьной форме: Первые впечатления — грустные
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня» режиссёр Майк Ньюэлл, сценарий Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг © Heyday Films / Patalex IV Productions Limited/ Warner Bros. Pictures
Новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения, получил неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Модельер и стилист Владислав Лисовец в разговоре с Life.ru назвал внешний вид формы «старомодным» и не соответствующим духу времени.
Если оценивать по первому взгляду, то это очень старомодно. Ощущение, что одежда из 50-х. Вайб очень старый. Костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера
стилист, имиджмейкер Влад Лисовец
По словам эксперта, школьная форма как идея — вещь нужная, но сама реализация требует переосмысления. Лисовец предложил изменить и крой, и цветовую гамму, сделав образ более современным.
«Это устаревшая база, не адаптированная к XXI веку. Есть над чем работать», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее сообщалось, что с 1 июля текущего года в России действует обновлённый стандарт школьной формы — ГОСТ. Новые требования ставят во главу угла удобство, внешний вид и «воспитание чувства принадлежности к стране».