Стилист Лисовец — о новой школьной форме: Первые впечатления — грустные

Новый стандарт школьной формы, представленный Минпросвещения, получил неоднозначную реакцию в профессиональной среде. Модельер и стилист Владислав Лисовец в разговоре с Life.ru назвал внешний вид формы «старомодным» и не соответствующим духу времени.

Если оценивать по первому взгляду, то это очень старомодно. Ощущение, что одежда из 50-х. Вайб очень старый. Костюм похож на депутатский, крой — неактуальный, женский силуэт — из бабушкиного шифоньера стилист, имиджмейкер Влад Лисовец

По словам эксперта, школьная форма как идея — вещь нужная, но сама реализация требует переосмысления. Лисовец предложил изменить и крой, и цветовую гамму, сделав образ более современным.

«Это устаревшая база, не адаптированная к XXI веку. Есть над чем работать», — заключил собеседник Life.ru.