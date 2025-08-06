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6 августа, 10:58

Опубликовано фото школьной формы по новому ГОСТу

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Минпросвещения России представило образцы новой школьной формы, изготовленной по государственному стандарту. Разработка ГОСТа и демонстрация ткани прошли в рамках инициативы по унификации требований к одежде для учеников.

«Школьная форма несёт в себе важные социально-психологические аспекты. [Она] снимает психологические границы между детьми [из семей] с разным достатком, между детьми, которые относятся к разным вероисповеданиям. Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить»,передаёт ТАСС слова директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александра Реута.

Новый стандарт, по замыслу Минпросвещения, должен защитить детей от некачественной одежды, а родителей — от лишних расходов на подделки. Теперь, если производитель маркирует одежду как школьную форму, он обязан соблюдать требования ГОСТа, среди которых отсутствие острых краёв и кромок, гипоаллергенность и другие.

Август — время переплат! Когда и где выгоднее покупать школьные товары в 2025 году?
Август — время переплат! Когда и где выгоднее покупать школьные товары в 2025 году?

Ранее первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что ГОСТ на школьную форму регулирует исключительно качество тканей, а не введение единой формы по всей стране. Она опровергла информацию о разработке законопроекта о единой форме для школьников, заявив, что такие утверждения неверны.

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Мария Любицкая
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