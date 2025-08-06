Минпросвещения РФ опровергло сообщения о введении единой школьной формы

Минпросвещения России опровергло сообщения о введении единой школьной формы в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что стандартизация формы касается только технических норм для производителей. С 3 сентября вступит в силу национальный стандарт, регулирующий параметры пошива школьной одежды. В нём будут указаны характеристики ткани, в том числе подкладочной, отсутствие острых краев и кромок, гипоаллергенность и многое другое.