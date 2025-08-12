«Чуть не поседела»: Москвичка дважды сорвала куш в лотерее, положившись на прогноз для Рыб
Фортуна дважды улыбнулась жительнице Москвы Екатерине, которая за короткий срок — всего за несколько месяцев — выиграла два суперприза в лотереях. А помог ей в этом астрологический прогноз.
По данным пресс-службы всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, в мае 2025 года Екатерина получила 5 миллионов рублей, а спустя несколько месяцев — в августе — уже в два раза больше (10 миллионов рублей). Сама счастливица утверждает, что перед первым выигрышем она изучила гороскоп, где для её знака зодиака (Рыбы) были предсказаны «выигрышные» дни, и 18 мая, в один из таких дней, ей достался первый крупный приз.
Москвичка призналась, что намерена направить часть средств на поддержку семьи, благотворительность и, возможно, на приобретение собственного жилья.
«У меня были небольшие долги, я подумала, что перекрутиться бы как-то, может 10 тыс. руб. выиграю. И прилетело 10, но только миллионов. Я чуть не поседела», — рассказала победительница.
