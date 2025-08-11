Встреча Путина и Трампа
11 августа, 14:09

Житель Урала купил лотерейный билет за 70 рублей и стал миллионером

Житель Свердловской области выиграл более 12 млн рублей в лотерею

Неожиданная удача улыбнулась одному из жителей Свердловской области: он выиграл в лотерею сумму, превышающую 12 млн рублей. При этом новоиспечённый миллионер пока не объявился за призом.

Известно, что счастливый лотерейный билет, который принёс удачу, был куплен через мобильное приложение, и его стоимость для покупателя составила 70 рублей. Выигрыш составил 12 683 895 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянка, выигравшая в лотерею, не смогла забрать свой приз из-за сбоя. Жительница Краснодара сорвала джекпот на сумму в 357 миллионов. При этом деньги ей не выдали, найдя проблемы в системе. Женщина получила лишь 400 тысяч рублей, а нового победителя так и не нашли.

Наталья Демьянова
