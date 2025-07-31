Россиянка выиграла в лотерею 357 млн, но ей отказали в выплате из-за сбоя

Жительница Краснодара выиграла в лотерею 357 миллионов, но организаторы заявили о сбое в системе. Об этом сообщает Kub Mash.

Елена сорвала джекпот ещё два года назад. Оператор подтвердил победу, а на почту женщине пришла инструкция, как забрать выигрыш. Однако через несколько дней на сайте появились другие номера. При этом сумма выигрыша Елены сократилась до 400 рублей. Новый победитель не нашёлся.

Организаторы заявили о масштабном сбое в работе системы, который произошёл ещё до розыгрыша. Елена подала в суд, деньги пока зависли.