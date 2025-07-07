Отсидевший 30 лет мужчина выиграл рекордную сумму в лотерею и рискует попасть за решётку снова

Для 50-летнего Джеймса Фартинга, который стал обладателем рекордного выигрыша в лотерею в размере $167,3 миллиона (примерно 13,1 млрд рублей), счастливый случай стал не только шансом начать новую безбедную жизнь, но и напоминанием о неприятных фактах его биографии. Как выяснило издание New York Post, новоиспечёный миллионер имеет весьма тёмное прошлое. Оказалось, что из полувека своей жизни «счастливчик» провёл на свободе всего около двадцати лет.

Джеймс Фартинг с матерью сорвал солидный куш. Фото © Kentucky lottery

Всего через два дня после того, как он вместе с матерью явился на торжественное вручение своего выигрыша, Фартинг был задержан во Флориде за драку и избиение заместителя шерифа. Оказалось, что мужчина, вышедший по УДО в 2024 году после тюремного срока за кражу и наркоторговлю, нарушил главное условие своего освобождения — запрет на выезд из Кентукки.

Криминальная одиссея Фартинга началась в подростковом возрасте с краж и нарушений ПДД, а затем переросла в торговлю наркотиками — кстати, в это дело он вовлёк и свою мать. Американца неоднократно арестовывали в девяти округах Кентукки за нападения, подкуп тюремщиков и продажу наркотиков тайному агенту.

В местах не столь отдалённых Фартинг был известен как злостный нарушитель: он постоянно попадал в карцер за нарушения режима, пронос запрещённого и кражи у сокамерников. Его условно-досрочные освобождения почти всегда заканчивались скорым возвращением за решётку. В конце июня житель США вновь вышел по УДО. Теперь ему предстоит суд за дебош во Флориде — ему грозит срок в 5 лет. Часть джекпота уже ушла на оплату залога.