«Я видел победу»: Россиянин выиграл 25 миллионов рублей в лотерее после вещего сна

Житель Краснодара, работающий строителем, сорвал крупный куш в лотерее, выиграв свыше 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.

Пётр У. решил попытать счастья и вложил в лотерейный билет средства, полученные от предыдущих выигрышей. Судьба улыбнулась ему: он сорвал джекпот в 25 110 426 рублей.

«В этом году мне дважды снилось, как я выигрывал по-крупному, и моей супруге за неделю до выигрыша снился сон про перемены в жизни», — поделился секретом успеха россиянин.

В компании отметили, что в тот заветный день россиянин подрабатывал, выкапывая яму на стройке с утра до вечера. Весь день шёл дождь, вокруг была глина. В такую непогоду Пётр купил билет в мобильном приложении, выбрав числовые комбинации автоматическим способом.

Счастливчик отметил, что в выигрышном билете присутствовало число 12, которое имеет для него особое значение.

«Это число преследует меня по жизни: ребёнок родился 12-го, свадьба с женой состоялась 12-го, и сейчас мы отмечаем 12 лет со дня знакомства», — пояснил он.

Пётр – инженер-строитель, отец двоих сыновей. В свободное время он увлекается мотоциклами, шахматами и любит проводить время с семьёй. Выигрыш он планирует направить на погашение кредитов за автомобиль и начало строительства дома. Семья уже владеет участком, и теперь мечта о собственном жилье воплотится в реальность.