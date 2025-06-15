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15 июня, 10:02

Россиянин выиграл 100 миллионов рублей в лотерее в честь Дня РФ

Житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерее в честь Дня России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Житель Челябинской области выиграл главный приз лотереи в честь Дня России — 100 миллионов рублей. Ещё двое участников получили по миллиону рублей, сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.

«Счастливчик выиграл суперприз – 100 миллионов рублей <...> а ещё два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей»,приводит сообщение РИА «Новости».

Игроки, ставшие обладателями миллиона рублей, приобрели счастливые билеты в Орловской и Свердловской областях. Общая сумма призовых выплат в лотерее составила 162 543 800 рублей, выигрышным оказался 563 801 билет.

Россиянке отказались вручить ключи от выигранной в лотерею квартиры, в скандал вмешался суд
Россиянке отказались вручить ключи от выигранной в лотерею квартиры, в скандал вмешался суд

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 18 россиян стали миллионерами благодаря победе в лотерее. Общий фонд розыгрыша превысил 37 миллионов рублей при 181 428 выигрышных билетах.

Юрий Лысенко
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