Россиянин выиграл 100 миллионов рублей в лотерее в честь Дня РФ
Житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерее в честь Дня России
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Житель Челябинской области выиграл главный приз лотереи в честь Дня России — 100 миллионов рублей. Ещё двое участников получили по миллиону рублей, сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.
«Счастливчик выиграл суперприз – 100 миллионов рублей <...> а ещё два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей», — приводит сообщение РИА «Новости».
Игроки, ставшие обладателями миллиона рублей, приобрели счастливые билеты в Орловской и Свердловской областях. Общая сумма призовых выплат в лотерее составила 162 543 800 рублей, выигрышным оказался 563 801 билет.
Ранее Life.ru рассказывал, что в июне 18 россиян стали миллионерами благодаря победе в лотерее. Общий фонд розыгрыша превысил 37 миллионов рублей при 181 428 выигрышных билетах.