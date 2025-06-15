Россиянин выиграл 100 миллионов рублей в лотерее в честь Дня РФ

Житель Челябинской области выиграл главный приз лотереи в честь Дня России — 100 миллионов рублей. Ещё двое участников получили по миллиону рублей, сообщили в пресс-службе организатора розыгрыша.

«Счастливчик выиграл суперприз – 100 миллионов рублей <...> а ещё два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей», — приводит сообщение РИА «Новости».

Игроки, ставшие обладателями миллиона рублей, приобрели счастливые билеты в Орловской и Свердловской областях. Общая сумма призовых выплат в лотерее составила 162 543 800 рублей, выигрышным оказался 563 801 билет.