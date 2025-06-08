18 человек пополнили список российских миллионеров после лотереи

«Счастливчики купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru рассказывал, как хирург из Чувашии выиграл в лотерее почти 30 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что покупал билет онлайн и выбирал номер наобум. А ещё они с супругой сперва не разглядели сумму выигрыша и подумали, что разбогатели всего на 29 тысяч и этого хватит разве что на новые сапоги.