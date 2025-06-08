18 человек пополнили список российских миллионеров после лотереи
РИА «Новости»: 18 россиян стали миллионерами после лотереи 8 июня
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Розыгрыш лотереи принёс удачу 18 россиянам, каждый из которых стал обладателем миллиона рублей. Как сообщает РИА «Новости», победители представляют разные регионы страны.
«Счастливчики купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, Республиках Адыгея и Коми, а также онлайн», — говорится в сообщении.
Общий призовой фонд розыгрыша превысил 37 миллионов рублей. Выигрышными оказались 181428 лотерейных билетов различного номинала.
Ранее Life.ru рассказывал, как хирург из Чувашии выиграл в лотерее почти 30 миллионов рублей. Мужчина рассказал, что покупал билет онлайн и выбирал номер наобум. А ещё они с супругой сперва не разглядели сумму выигрыша и подумали, что разбогатели всего на 29 тысяч и этого хватит разве что на новые сапоги.