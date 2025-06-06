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6 июня, 14:57

Мужчина выиграл в лотерею $40 млн и спустя месяц умер на приёме у стоматолога

US: Бразилец умер на приёме стоматолога после выигрыша $40 млн в лотерее

Стоматолог. Обложка © Freepik

Стоматолог. Обложка © Freepik

В Бразилии мужчина стал победителем в лотерее, выиграв $40 миллионов. Вскоре после этого он записался на лечение зубов, однако, к несчастью, умер прямиком в стоматологическом кресле. Об этом пишет Ultimo Segundo.

Неожиданная трагедия произошла в Куйабе, штат Мату-Гросу. Там 73-летний Антонио Лопес де Сикейра, недавно ставший «миллионером из деревни» после выигрыша в Mega-Sena около 40 миллионов долларов, скончался во время стоматологической процедуры. С момента крупного выигрыша прошло всего 25 дней.

В ходе расследования были обнаружены значительные нарушения в оказании медицинской помощи, ставшие причиной смерти пациента. Установлено, что врач допустил дефекты в ведении пациента, что привело к критическому ухудшению его состояния во время процедуры. В частности, не был обеспечен надлежащий мониторинг жизненно важных функций, а дозировка анестетика не соответствовала состоянию здоровья пациента, отягощенного диабетом, гипертонией и сердечными заболеваниями. Помимо этого, выяснилось, что клиника не располагала необходимым оборудованием для оказания неотложной помощи, включая дефибриллятор.

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А ранее Life.ru рассказывал о россиянине, который по чистой случайности выиграл значительную сумму в лотерее. В первые мгновения хирург из Чувашии вместе с супругой не осознавал, что стал обладателем 30 миллионов рублей.

Мария Любицкая
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