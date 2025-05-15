«Купишь мне сапоги»: Россиянка не сразу разглядела лишний нолик, когда муж сообщил ей, что сорвал куш

Хирург из Чувашии стал обладателем суперприза всероссийской лотереи, выиграв почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, врач приобрёл билет после ночного дежурства, чтобы немного отвлечься, и стал мультимиллионером. Сам победитель признался, что купил билет через мобильное приложение, будучи сильно уставшим после работы.

«Комбинацию выбирал случайно, мозг был отключен. Может, в этом и был секрет», — отметил он.

О победе хирург узнал из СМС.

«Показал жене, она сначала решила, что это 29 тысяч и пошутила: «Купишь мне сапоги». Лишь позже мы поняли масштаб выигрыша», — рассказал Андрей.