«Купишь мне сапоги»: Россиянка не сразу разглядела лишний нолик, когда муж сообщил ей, что сорвал куш
Хирург из Чувашии выиграл в лотерею 29,5 млн рублей
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Хирург из Чувашии стал обладателем суперприза всероссийской лотереи, выиграв почти 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, врач приобрёл билет после ночного дежурства, чтобы немного отвлечься, и стал мультимиллионером. Сам победитель признался, что купил билет через мобильное приложение, будучи сильно уставшим после работы.
«Комбинацию выбирал случайно, мозг был отключен. Может, в этом и был секрет», — отметил он.
О победе хирург узнал из СМС.
«Показал жене, она сначала решила, что это 29 тысяч и пошутила: «Купишь мне сапоги». Лишь позже мы поняли масштаб выигрыша», — рассказал Андрей.
Деньги он планирует вложить в покупку недвижимости для детей и обеспечение их будущего.