Женщина сорвала многомиллионный куш в лотерею благодаря воспоминаниям о маме
Американка выиграла в лотерею 4 млн рублей, вспомнив день рождения матери
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23
Жительница штата Мэриленд, США, сорвала куш в лотерее Pick 5, выиграв 50 тысяч долларов (4 млн рублей). Как сообщает UPI, женщина поделилась, что победа стала возможной благодаря воспоминаниям о её матери.
Приобретая 29 апреля в Дамаске на автозаправочной станции билет, женщина вспомнила о своей матери и выбрала комбинацию цифр, напоминающую дату её рождения. «В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.
Как отметила победительница, выигрыш пришёлся как нельзя кстати — ей надо было оплатить счета.
Ранее Life.ru рассказал, что жительница Нижегородской области выиграла ₽36 млн в лотерее благодаря искусственному интеллекту. Программа предложила ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля и число два для второго. В результате жительница России стала обладательницей суперприза в размере 36 151 743 рублей.