Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 12:27

Женщина сорвала многомиллионный куш в лотерею благодаря воспоминаниям о маме

Американка выиграла в лотерею 4 млн рублей, вспомнив день рождения матери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / smile23

Жительница штата Мэриленд, США, сорвала куш в лотерее Pick 5, выиграв 50 тысяч долларов (4 млн рублей). Как сообщает UPI, женщина поделилась, что победа стала возможной благодаря воспоминаниям о её матери.

Приобретая 29 апреля в Дамаске на автозаправочной станции билет, женщина вспомнила о своей матери и выбрала комбинацию цифр, напоминающую дату её рождения. «В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.

Как отметила победительница, выигрыш пришёлся как нельзя кстати — ей надо было оплатить счета.

Недолго музыка играла: Мужчина выиграл 13,5 млрд рублей в лотерею и неожиданно загремел за решётку
Недолго музыка играла: Мужчина выиграл 13,5 млрд рублей в лотерею и неожиданно загремел за решётку

Ранее Life.ru рассказал, что жительница Нижегородской области выиграла 36 млн в лотерее благодаря искусственному интеллекту. Программа предложила ей выбрать числа 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 для первого поля и число два для второго. В результате жительница России стала обладательницей суперприза в размере 36 151 743 рублей.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar