Женщина сорвала многомиллионный куш в лотерею благодаря воспоминаниям о маме

Приобретая 29 апреля в Дамаске на автозаправочной станции билет, женщина вспомнила о своей матери и выбрала комбинацию цифр, напоминающую дату её рождения. «В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.