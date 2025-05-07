Недолго музыка играла: Мужчина выиграл 13,5 млрд рублей в лотерею и неожиданно загремел за решётку
People: Американец выиграл $167,3 млн в лотерею и неожиданно попал в тюрьму
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В Кентукки, США, обладатель рекордного джекпота в $167,3 млн (около 13,5 млрд рублей) оказался за решёткой всего через четыре дня после выигрыша. Причиной стал арест за драку в отеле, где он избил другого гостя и напал на полицейского, пишет People.
По данным издания, 26 апреля 50-летний Джеймс Фартинг выиграл крупную сумму денег. Через два дня он и его мать получили выигрыш и сфотографировались с большим чеком. Однако радость длилась недолго: 30 апреля Фартинг был арестован в Сент-Пит-Бич, штат Флорида, после драки в отеле. Сообщается, что он избил другого постояльца, а затем напал на прибывшего на место происшествия заместителя шерифа. После непродолжительной погони Фартинг был задержан.
Выяснилось, что он имеет криминальное прошлое, включая судимости за кражу и торговлю наркотиками, и в 2024 году был освобождён условно-досрочно. Теперь мужчине предъявлены обвинения в нападении на сотрудника полиции, нарушении условий УДО и других правонарушениях.
А ранее сообщалось, что многодетная мать из Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею. Женщина купила билет на новогодних праздниках, числа отметила в спешке, не думая. Однако именно эта случайная комбинация оказалась удачной.