Россиянка купила лотерейный билет в 4 утра и стала миллионершей

Жительница Севастополя выиграла в лотерею почти семь миллионов рублей, купив билет в четыре утра. Женщина спешила на работу, но у неё было необычное хорошее предчувствие.

Лариса работает на асфальтовом заводе. В тот счастливый день ей нужно было идти на работу. Ранним утром женщиной овладело странное предчувствие — должно случиться что-то хорошее. Лариса купила два лотерейных билета, и оба оказались выигрышными.

«Мы приз выиграли просто случайно. Представляете, в 4 утра пошла на работу, взяла два билета и выиграла. Один, наверное, 750 рублей выиграл, а второй – суперприз», — приводит слова победительницы лотереи РИА «Новости».

О выигрыше женщина узнала, получив СМС. Сначала она даже не поняла, о какой сумме идёт речь. Увидев, что это миллионы, Ларисе поплохело. Она сразу же позвонила мужу, а когда всё осознала, расплакалась. На выигрышные деньги семья хочет купить автомобиль.