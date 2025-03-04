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4 марта, 07:41

Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерею, случайно купив билет на рынке

Житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 млн рублей в лотерею. Мужчина купил билет случайно — когда ходил за покупками на рынок.

Как пишет РИА «Новости», мужчина ранее уже покупал билет и выиграл 150 рублей, которые снова вложил в лотерею. Этот раз оказался удачным. Счастливчик признался, что выигрыш вложит в открытие бизнеса, а любимой дочери сделает подарок — купит ей автомобиль.

Счёт за халяву. Чем закончились счастливые истории, когда люди выигрывали много денег
Счёт за халяву. Чем закончились счастливые истории, когда люди выигрывали много денег

А ранее во Франции бездомные украли сумку у местного жителя и купили на его деньги лотерейные билеты, один из которых оказался с выигрышем размером 500 тысяч евро (более 30 млн рублей).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Александра Вишнякова
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