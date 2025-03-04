Житель Подмосковья выиграл 285 млн рублей в лотерею, случайно купив билет на рынке

Житель подмосковного Орехово-Зуево выиграл 285 млн рублей в лотерею. Мужчина купил билет случайно — когда ходил за покупками на рынок.

Как пишет РИА «Новости», мужчина ранее уже покупал билет и выиграл 150 рублей, которые снова вложил в лотерею. Этот раз оказался удачным. Счастливчик признался, что выигрыш вложит в открытие бизнеса, а любимой дочери сделает подарок — купит ей автомобиль.