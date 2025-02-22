Бездомные выиграли более 30 млн рублей в лотерею, купив билет краденой картой

Житель французской Тулузы стал жертвой ограбления — бездомные украли его сумку из припаркованной машины. Мужчина сразу решил заблокировать свою банковскую карту, но на момент блокировки с неё уже было потрачено 50 евро. Эти деньги были сняты у магазина рядом с парковкой. По словам продавца, картой воспользовались бездомные для покупки лотерейных билетов, один из которых оказался с выигрышем размером 500 тысяч евро (более 30 млн рублей).

Этот выигрыш пока что не был востребован, передаёт газета Parisien. Полиция конфискует средства, если бездомные вдруг захотят получить приз. Однако владелец карты заявил, что хотел бы разделить этот выигрыш пополам.

«Что бы об этом ни говорили власти, и даже если эти двое мужчин, скорее всего, не смогут снять деньги, билет кому-то да принадлежит. Без меня они бы не выиграли, но без них я бы и не купил билет. Я хочу предложить им разделить выигрыш», — сказал мужчина.