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Регион
31 января, 07:40

Россиянин, выигравший в лотерею миллиард, вышел на связь

Житель Сахалинской области, выигравший 1 млрд рублей в лотерею, вышел на связь — он направил документы для оформления выигрыша.

Сейчас победитель проходит процесс оформления формальностей. Удачливый россиянин при этом имеет право остаться анонимным. Кстати, он стал четвертым миллиардером в истории российских лотерей.

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Напомним, в этом году по итогам розыгрыша новогодней лотереи житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей. При этом получит он не полную сумму — из неё вычтут 218,4 миллиона рублей налога. Таким образом, на руки счастливчик получит 781,5 миллиона рублей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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