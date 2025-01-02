Стало известно, сколько выигравший миллиард россиянин получит денег после вычета налога
Выигравший миллиард россиянин получит примерно 781 миллион рублей
У жителя Сахалинской области, который выиграл в новогодней лотерее 1 миллиард рублей, вычтут 218,4 миллиона рублей налога. Таким образом, на руки он получит 781,5 миллиона рублей.
Организаторы лотереи пояснили, что в данном случае налог на выигрыш составит 22 процента. Это требование применяется при условии, что за налоговый период у участника нет других выигрышей.
Напомним, в этом году по итогам розыгрыша новогодней лотереи житель Сахалинской области выиграл 1 миллиард рублей. Таким образом он стал четвёртым лотерейным миллиардером в России.
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