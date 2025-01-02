Стало известно, сколько выигравший миллиард россиянин получит денег после вычета налога

У жителя Сахалинской области, который выиграл в новогодней лотерее 1 миллиард рублей, вычтут 218,4 миллиона рублей налога. Таким образом, на руки он получит 781,5 миллиона рублей.

Организаторы лотереи пояснили, что в данном случае налог на выигрыш составит 22 процента. Это требование применяется при условии, что за налоговый период у участника нет других выигрышей.