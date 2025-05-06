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6 мая, 07:10

Многодетная мать из Дагестана выиграла более 42 млн рублей в лотерею

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Многодетная мать из дагестанского села выиграла более 42 млн рублей в лотерею, сообщает РБК Life.

Эльмира купила билет на новогодних праздниках, числа отметила в спешке, не думая. Однако именно эта случайная комбинация оказалась удачной. Женщина сначала подумала, что выиграла 42 тысячи, но затем присмотрелась к количеству нулей.

«Сначала я подумала, что выиграла 42 тысячи, а оказалось — больше 42 млн! От волнения даже отложила в сторону телефон. Супруг мне сначала не поверил, да и я еще не до конца осознала, неужели такое бывает», — говорит счастливица.

Женщина 20 лет работает пекарем и вместе с мужем воспитывает четырех детей. Свой выигрыш дагестанка считает символом не только нового года, но и новой жизни. Приз семья планирует использовать на покупку квартиры.

Нейросеть и гороскоп помогли россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерее
Нейросеть и гороскоп помогли россиянке выиграть 36 млн рублей в лотерее

А ранее Life.ru рассказывал про историю россиянки, которая купила лотерейный билет в 4 утра и стала миллионершей. Женщина выиграла почти семь миллионов рублей.

Александра Вишнякова
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