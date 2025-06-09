Россиянке отказались вручить ключи от выигранной в лотерею квартиры, в скандал вмешался суд

Жительница Хабаровска через суд добилась получения приза, выигранного ей в лотерею, которую проводил ТЦ «Броско Молл». Как сообщает объединённая пресс-служба судов края, женщина стала победительницей розыгрыша квартиры, однако организаторы акции отказались вручить ей ключи, ссылаясь на отсутствие оригинала купона.

Индустриальный районный суд установил, что требование предъявить оригинал билета не было доведено до участницы акции ни в момент получения купона, ни на сайте партнёра мероприятия. Более того, организаторы внесли это условие в правила конкурса уже после его завершения, что суд расценил как недобросовестную практику.

Фемида признала действия устроителей акции «ложной рекламой» и встала на сторону истца. Суд обязал организаторов возместить женщине полную рыночную стоимость главного приза — квартиры, оцениваемой более чем в четыре миллиона рублей, а также компенсировать моральный вред. Решение суда вступило в законную силу, ознаменовав победу справедливости.