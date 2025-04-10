Россиянин сорвал куш в 44 млн рублей и не явился за выигрышем

Невероятная удача улыбнулась жителю Оренбургской области – он сорвал куш в лотерею, став обладателем суммы более 44 миллионов рублей. Но за своим выигрышем мужчина пока так и не пришёл, пишет Kp.ru.

Счастливчик приобрёл выигрышный билет всего за 500 рублей через мобильное приложение. Вероятно, оренбуржец ещё и не догадывается о своём сказочном везении. Как отметили организаторы лотереи, общая сумма суперприза составила 44 423 640 рублей.