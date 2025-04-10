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10 апреля, 13:43

Россиянин сорвал куш в 44 млн рублей и не явился за выигрышем

Kp.ru: Житель Оренбургской области выиграл в лотерею 44 млн и не пришёл за ними

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Невероятная удача улыбнулась жителю Оренбургской области – он сорвал куш в лотерею, став обладателем суммы более 44 миллионов рублей. Но за своим выигрышем мужчина пока так и не пришёл, пишет Kp.ru.

Счастливчик приобрёл выигрышный билет всего за 500 рублей через мобильное приложение. Вероятно, оренбуржец ещё и не догадывается о своём сказочном везении. Как отметили организаторы лотереи, общая сумма суперприза составила 44 423 640 рублей.

Россиянка купила лотерейный билет в 4 утра и стала миллионершей
Россиянка купила лотерейный билет в 4 утра и стала миллионершей

И пока некоторые россияне становятся миллионерами благодаря лотереям, другие теряют все свои накопления из-за фейковых денежных розыгрыши через спам-рассылки. Мошенники пользуются тем, что людей привлекают яркие обложки, три бесплатных «вращения» и обещание обязательного выигрыша внушительной суммы, а после обогащаются за счёт доверчивых пользователей.

Ольга Сливченко
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