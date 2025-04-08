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Регион
7 апреля, 21:27

Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из излюбленных мошеннических схем

Мошеннические схемы с лотереями и розыгрышами стали набирать обороты в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Мошеннические схемы с лотереями и розыгрышами стали набирать обороты в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Лотереи и розыгрыши продолжают удерживать лидерские позиции в списке самых популярных мошеннических схем в РФ, реализуемых через спам-рассылки. Яркая обложка, три бесплатных «вращения» и обещание обязательного выигрыша значительной суммы привлекают внимание наивных россиян, а потом — оставляют их без денег. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

УБК посоветовало вообще не участвовать в лотереях. Любителей же испытать удачу в полиции призвали быть внимательными.

«Будьте осторожны, если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган», — подчеркнули в ведомстве.

Новое мошенничество: Кастинги в российские кино и сериалы оказались путём в долговую яму
Новое мошенничество: Кастинги в российские кино и сериалы оказались путём в долговую яму

Ранее Прокуратура Москвы сообщала о новой уловке мошенников, нацеленной на пожилых людей. Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о якобы замене телефонных кодов, выманивая личные данные и деньги.

Антон Голыбин
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