Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из излюбленных мошеннических схем

Лотереи и розыгрыши продолжают удерживать лидерские позиции в списке самых популярных мошеннических схем в РФ, реализуемых через спам-рассылки. Яркая обложка, три бесплатных «вращения» и обещание обязательного выигрыша значительной суммы привлекают внимание наивных россиян, а потом — оставляют их без денег. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.