Фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из излюбленных мошеннических схем
Мошеннические схемы с лотереями и розыгрышами стали набирать обороты в России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Лотереи и розыгрыши продолжают удерживать лидерские позиции в списке самых популярных мошеннических схем в РФ, реализуемых через спам-рассылки. Яркая обложка, три бесплатных «вращения» и обещание обязательного выигрыша значительной суммы привлекают внимание наивных россиян, а потом — оставляют их без денег. Об этом сообщило Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.
УБК посоветовало вообще не участвовать в лотереях. Любителей же испытать удачу в полиции призвали быть внимательными.
«Будьте осторожны, если лотерею проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Прокуратура Москвы сообщала о новой уловке мошенников, нацеленной на пожилых людей. Злоумышленники звонят пенсионерам и сообщают о якобы замене телефонных кодов, выманивая личные данные и деньги.