Новое мошенничество: Кастинги в российские кино и сериалы оказались путём в долговую яму

Мошенники оформляют на россиян кредиты, приглашая их принять участие в съёмках фильмов и сериалов в качестве актёров массовки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

Аферисты публикуют объявления о поиске статистов для съёмок в массовых сценах. Они даже проводят кастинги, где всячески расхваливают своих жертв, убеждая их попробовать себя в модельном бизнесе. Тем, кто в итоге соглашался, злоумышленники предлагали подписать контракт и дополнительное соглашение, которые по факту являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.