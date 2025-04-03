Новое мошенничество: Кастинги в российские кино и сериалы оказались путём в долговую яму
МВД выявило схему мошенничества в РФ под предлогом работы актёрами в массовке
Мошенники оформляют на россиян кредиты, приглашая их принять участие в съёмках фильмов и сериалов в качестве актёров массовки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.
Аферисты публикуют объявления о поиске статистов для съёмок в массовых сценах. Они даже проводят кастинги, где всячески расхваливают своих жертв, убеждая их попробовать себя в модельном бизнесе. Тем, кто в итоге соглашался, злоумышленники предлагали подписать контракт и дополнительное соглашение, которые по факту являлись документами на оформление кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.
Ранее президент России Владимир Путин дал задачу правительству и Центробанку разработать единый системный подход к организации противодействия мошенническим действиям. Глава государства поручил для этого создать механизм блокировки подозрительных звонков.
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