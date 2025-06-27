Подобрала котёнка и выиграла 20 млн: Рыжий Фарт помог россиянке сорвать куш в лотерее

Юристка из Тюменской области по имени Надежда уверена, что её невероятный выигрыш в лотерею был бы невозможен, если бы она не подобрала в тот день на улице рыжего котёнка. Об этом рассказывает РИА «Новости».

Женщина стала счастливой обладательницей 21 880 354 рублей. В тот же день Надежда нашла на улице выброшенных котят, одного из которых удалось поймать и оставить у себя дома. Нового пушистого члена семьи назвали Фарт — символом фортуны и богатства.

По словам победительницы, она приобрела два билета по 500 рублей с абсолютно случайным набором чисел. Неожиданное смс с уведомлением о выигрыше застало её на работе.

«Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», — призналась женщина.

Пока что Надежда не определилась с планами на столь крупную сумму. По её словам, первые мысли были связаны с благотворительностью, но задумываться об этом рановато, ведь сам приз она ещё не получила.