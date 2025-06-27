Подобрала котёнка и выиграла 20 млн: Рыжий Фарт помог россиянке сорвать куш в лотерее
Жительница Тюмени рассказала, что выиграла в лотерею благодаря котёнку Фарту
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Юристка из Тюменской области по имени Надежда уверена, что её невероятный выигрыш в лотерею был бы невозможен, если бы она не подобрала в тот день на улице рыжего котёнка. Об этом рассказывает РИА «Новости».
Женщина стала счастливой обладательницей 21 880 354 рублей. В тот же день Надежда нашла на улице выброшенных котят, одного из которых удалось поймать и оставить у себя дома. Нового пушистого члена семьи назвали Фарт — символом фортуны и богатства.
По словам победительницы, она приобрела два билета по 500 рублей с абсолютно случайным набором чисел. Неожиданное смс с уведомлением о выигрыше застало её на работе.
«Я даже сперва не всмотрелась в сумму. Потом зашла в приложение и не поверила глазам», — призналась женщина.
Пока что Надежда не определилась с планами на столь крупную сумму. По её словам, первые мысли были связаны с благотворительностью, но задумываться об этом рановато, ведь сам приз она ещё не получила.
Ранее строитель из Краснодара выиграл более 25 миллионов рублей в лотерею после двух вещих снов. В день покупки лотерейного билета он с утра до вечера выкапывал на стройке яму, пока на улице шёл непроглядный дождь.