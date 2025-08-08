«‎Волна мысли»: Россиянка рассказала, какая аффирмация помогла ей выиграть в лотерею 72 млн рублей

Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 70 миллионов рублей в лотерею, и, секрет её успеха заключался в позитивном мышлении. Об этом рассказали организаторы.

Участница из Санкт-Петербурга Александра М. утверждает, что ей помогло выиграть 72 218 775 рублей «правильное формирование своих мыслей». Она уверена, что для реализации желаний недостаточно просто хотеть чего-то, необходимо быть уверенным в их осуществлении. Перед выигрышем победительница несколько дней практиковала прослушивание аффирмаций – позитивных утверждений, направленных на привлечение финансового благополучия и создание позитивного настроя.

«Всегда думала, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесёт удачу», — объяснила петербурженка.

Александра поделилась, что выигранного суперприза хватит на исполнение всех её желаний. В первую очередь она планирует приобрести земельный участок и построить загородный дом, а также сделать ремонт в своей квартире. Кроме того, в её планах – отдых на море, покупка нового автомобиля и открытие собственного салона лазерной эпиляции.