8 августа, 08:02

«‎Волна мысли»: Россиянка рассказала, какая аффирмация помогла ей выиграть в лотерею 72 млн рублей

Жительница Петербурга выиграла 72,2 млн рублей в лотерею благодаря аффирмациям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Жительница Санкт-Петербурга выиграла более 70 миллионов рублей в лотерею, и, секрет её успеха заключался в позитивном мышлении. Об этом рассказали организаторы.

Участница из Санкт-Петербурга Александра М. утверждает, что ей помогло выиграть 72 218 775 рублей «правильное формирование своих мыслей». Она уверена, что для реализации желаний недостаточно просто хотеть чего-то, необходимо быть уверенным в их осуществлении. Перед выигрышем победительница несколько дней практиковала прослушивание аффирмаций – позитивных утверждений, направленных на привлечение финансового благополучия и создание позитивного настроя.

«Всегда думала, что именно я должна отгадать счастливую комбинацию. Но потом поменяла взгляд на это и решила, что нужно идти от обратного: это не я, а сама лотерея должна отгадать те числа, которые я выбрала. Вот такая волна мысли обязательно принесёт удачу», — объяснила петербурженка.

Александра поделилась, что выигранного суперприза хватит на исполнение всех её желаний. В первую очередь она планирует приобрести земельный участок и построить загородный дом, а также сделать ремонт в своей квартире. Кроме того, в её планах – отдых на море, покупка нового автомобиля и открытие собственного салона лазерной эпиляции.

Трое россиян стали мультимиллионерами, выиграв в лотерею

Ранее стало известно, что женщина, выигравшая в лотерею, не смогла забрать свой приз из-за сбоя. Жительница Краснодара сорвала джекпот на сумму в 357 миллионов. При этом деньги ей не выдали, найдя проблемы в системе. Женщина получила лишь 400 тысяч рублей, а нового победителя так и не нашли.

Наталья Афонина
