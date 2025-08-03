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Регион
3 августа, 11:01

Трое россиян стали мультимиллионерами, выиграв в лотерею

Трое человек из разных регионов России выиграли в лотереи более 33 миллионов

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Porzhezhinskii

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Porzhezhinskii

По итогам тиража российской лотереи трое участников из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали мультимиллионерами, разделив между собой суперприз в размере 100 миллионов рублей.

Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а ещё девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей, рассказали организаторы. По миллиону рублей выиграли счастливчики, купившие билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении лотереи. Общая сумма выигрышей в тираже превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными оказались более 550 тысяч билетов.

Россиянка выиграла в лотерею 357 млн, но ей отказали в выплате из-за сбоя
Россиянка выиграла в лотерею 357 млн, но ей отказали в выплате из-за сбоя

Ранее фортуна улыбнулась краснодарскому строителю, и он стал обладателем баснословного лотерейного выигрыша — свыше 25 миллионов рублей. Он пытал удачу не первый раз и, наконец, исполнил свою мечту.

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Наталья Афонина
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