Трое россиян стали мультимиллионерами, выиграв в лотерею

По итогам тиража российской лотереи трое участников из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали мультимиллионерами, разделив между собой суперприз в размере 100 миллионов рублей.

Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а ещё девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей, рассказали организаторы. По миллиону рублей выиграли счастливчики, купившие билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении лотереи. Общая сумма выигрышей в тираже превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными оказались более 550 тысяч билетов.