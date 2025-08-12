Карма, американские горки и число гармонии: Что предсказывают Путину и Трампу астролог, нумеролог и УВБ-76 Оглавление Контекст переговоров Путина и Трампа Как повлияют на переговоры парад планет и ретроградный Меркурий? Исход переговоров: что говорят звёзды Чем закончится встреча 15 августа: Нумерологический расклад А какие подсказки на результат встречи даёт «жужжалка»? В 1867 году Александр II Освободитель продал Аляску. Спустя 158 лет, 15 августа 2025 года, россияне снова появятся на полуострове. Life.ru рассказывает, каковы прогнозы на итоги переговоров Путина и Трампа: что предсказывают астролог и нумеролог, инсайды УВБ-76. 12 августа, 11:57 Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Каковы будут итоги переговоров? Трамп вернёт Аляску? Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock AI, © Freepik

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры могут пройти как в аэропорту, так и в отеле на территории США. Пока есть два кандидата: Alyeska Resort в Гирдвуде, где подают лапки аляскинского краба, и Captain Cook в Анкоридже, где можно отобедать лапками королевского краба. Глядя на бескрайние аляскинские просторы на фото из этих отелей, невольно вспоминаешь, что каких-то 158 лет назад полуостров принадлежал Российской империи. Но 15 августа речь пойдёт не о территориальной принадлежности Аляски. Речь пойдёт об СВО. В материале расскажем, что говорят об исходе переговоров звёзды, числа и специальная военная радиостанция УВБ-76.

Контекст переговоров Путина и Трампа

Путин и Трамп будут обсуждать подробности специальной военной операции. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Как повлияют на переговоры парад планет и ретроградный Меркурий?

Парад планет состоится 12 августа, ретроград Меркурия кончается 11-го. Как это повлияет на переговоры? Фото © Shutterstock / FOTODOM / ELENA ANDREYEVA

Ретроградный Меркурий — это напряжённый с точки зрения астрологии период, когда с поверхности Земли кажется, будто Меркурий движется вспять. Обычно на ретроград «быстрой планеты» не назначают серьёзные встречи, подписания договоров, не отправляются в путешествия. Переговоры Путина и Трампа соответствуют «правилу Меркурия»: они пройдут 15-го числа, через пять дней после завершения тяжёлого астрологического периода. Но «афтершоки» Меркурия всё ещё могут влиять на их исход.

А ещё 12 апреля — парад планет. Вечером во вторник шесть планет Солнечной системы выстроятся в один ряд с Луной, их можно будет наблюдать невооружённым глазом. Лучше всего смотреть парад в деревне или на даче, потому что в городах-миллионниках сильное световое загрязнение. В ряд выстроятся Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это будет мощный энергетический толчок в следующих сферах: мышление, общение, любовь, удача, расширение возможностей, дисциплина, изменения, интуиция и духовная жизнь.

Исход переговоров: что говорят звёзды

Мы специально спросили у астролога, что он думает по поводу переговоров Путина и Трампа. Фото © ТАСС / Zuma, © Freepik / rawpixel.com

Астролог Александр Зараев уверен: «встреча Путина и Трампа запланирована на пик гармонических энергий биосферы Земли». Специалист говорит, что время для переговоров очень позитивное. Люди настроены на эволюцию и поиск компромиссов. Конфликты уходят на второй план. Особенно Зараев отметил влияние Солнца: у Трампа оно сейчас в центральном доме, что придаёт его фигуре прилив сил и обновление имиджа. Напомним, что Соединёнными Штатами до 2030 года управляют Близнецы по гороскопу. А вот Путин по знаку зодиака — Весы. У него Плутон и Луна находятся в знаке зодиака Лев. Если в данном знаке Солнце — это запускает новую программу карьеры. А планета и спутник поощряют щедрость и амбициозность. Но у астролога есть ещё много интересных наблюдений.

Стоит обратить внимание на необычную констелляцию планет в виде пентаграммы — символа движения вперёд и космического эфира. Внутри неё Марс делает оппозицию к Сатурну и Плутону. Это связано с циклом обновления этноса (примерно 36 лет), а также с изменениями границ и отношений к военным действиям. Меркурий в оппозиции к Плутону запускает перестройку управленческих структур. Александр Зараев Астролог

Как видно по комментарию астролога, нас ждёт массивный период трансформации как в геополитическом смысле, так и в государственных структурах. «Эта встреча может стать катализатором для снятия напряжения или начала нового этапа обновления», — говорит эксперт. — «Основные события, заложенные 15 августа, проявятся через затмения: лунное 7 сентября и солнечное 21 сентября — в рамках сентябрьского коридора затмений». В целом переговоры связаны с завершением СВО даже кармически. Цикл, который начался в феврале 2022 года в знаке зодиака Рыбы, может подойти к концу. Если август напоминал американские горки, то пристегнитесь — с 7 сентября начнутся настоящие приключения. К середине октября всё стабилизируется.

Чем закончится встреча 15 августа: Нумерологический расклад

А какие сюрпризы раскроет нумерологический анализ встречи Путина с Трампом 15 августа? Фото © Freepik

Маг и нумеролог Екатерина Ткачёва тоже отмечает, что 15 августа планеты соберутся в особую конфигурацию, которая будет на руку Путину. Нумеролог сообщает: «В целом 15 августа — это день, когда исход встречи будет благоприятным для Путина: его позиция станет более выигрышной благодаря усилению внутренней силы и стратегической ясности». Но не только Путин проявит способности к дипломатии в этот день. «Трамп тоже сможет проявить свои лучшие качества, но его возможности будут чуть менее устойчивыми по сравнению с российским лидером», — подчёркивает эксперт. В целом вырисовывается достаточно благоприятная картина.

В нумерологии числа 1, 5 и 15 играют особую роль. Число 1 символизирует лидерство, инициативу и новые начала. Число 5 связано с переменами, адаптивностью и возможностью найти компромисс, что способствует развитию диалога и поиску общего языка. А число 15 — это число гармонии и баланса, объединяющее энергию чисел 1 и 5, создавая благоприятную атмосферу для конструктивных переговоров и укрепления позиций Путина. Екатерина Ткачёва Маг, нумеролог

Сама энергетика дня, 15 августа, создаёт условия для диалога, который основан на взаимном уважении и понимании. «Влияние планет указывает на то, что Путин и Трамп смогут найти точки соприкосновения, договориться о важных вопросах и даже укрепить свои позиции на международной арене», — отдельно отмечает Ткачёва. Особенно позитивен тот факт, что ментально и по социальному статусу Путин и Трамп примерно на одном уровне. Они смогут договориться. Но у Евросоюза есть толика тревоги на этот счёт.

А какие подсказки на результат встречи даёт «жужжалка»?

«Жужжалка», или УВБ-76, — это секретная военная радиостанция из России. Что она сказала после объявления о переговорах Путина и Трампа?

На территории России ещё с брежневских времён вещает специальная военная радиостанция, которую энтузиасты называют «жужжалкой» или УВБ-76. Обычно по ней передают стандартный сигнал для занятия частоты. Так станция остаётся в распоряжении военных, даже несмотря на возможность деятельности радиохулиганов либо диверсий. Как раз перед встречей на Аляске по «жужжалке» передали несколько слов. Вот они: СЧЕСОЛУБ, ДРУЖНОСТЬ, КЕРНЕР, РЮШНЫЙ, ДЖИНОЧИЛИ. «Дружность» — неужели даже УВБ-76 предсказывает перемирие на СВО? А может быть, это сигнал к потеплению отношений между РФ и США? Точно узнаем только после 15 августа.

В целом процесс переговоров между Россией и США пока проходит довольно гладко. Российский лидер на Аляске — такого, пожалуй, не было с XIX века. Каковы будут решения по теме СВО, узнаем уже 15-го или же 16-го числа. Надеемся, что прогнозы астрологов верны, — стабилизация международной обстановке к середине октября не помешала бы. Можете почитать на Life.ru, как россиянин втайне от мамы и папы ушёл на СВО с друзьями.