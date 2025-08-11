Встреча Путина и Трампа
11 августа, 10:11

«Жевательный счесолуб»: Радиостанция Судного дня выдала очередные странные послания

Радио УВБ-76 выдало за последние два дня слова жевательный и счесолуб

Обложка © Life.ru / Шедеврум

За последние два дня радиостания УВБ-76, известная также как «Радио судного дня», выдала два новых слова. Вчера, 10 августа, в её эфире прозвучало слово «Жевательный». А сегодня в 11:07 мск она вновь передала сообщение.

«НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257», — прозвучало по радио.

До этого «Жужжалка» передала зашифрованные сообщения 7 августа, сразу после после новостей о готовящейся встрече между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Тогда в эфире радиостанции прозвучало слово «носорот».

