Радио Судного дня вышло в эфир со словом «пактобит» после угроз Трампа
Радиостанция Судного дня УВБ-76 вышла в эфир со словом пактобит
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В эфире радиостанции УВБ-76, также известной под названиями «Жужжалка» и «Радио Судного дня», появилось новое послание. Подписчики посчитали, что речь идёт о международном договоре.
«НЖТИ 46509 ПАКТОБИТ 09649737», — прозвучало в эфире около 16:00 мск.
А накануне днём вышло другое послание от радиостанции «Судного дня» (УВБ-76). «Жужжалка» говорила о некой кассирше. До этого УВБ-76 передала информацию несколько раз. Вслед за отказом США предоставить Украине вооружение Радио Судного дня вышло в эфир с сообщением «умелец». За этим последовали ещё два включения. Позже эфир пополнился словом «такса» и «вестомор».