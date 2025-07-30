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Регион
30 июля, 15:26

Радио Судного дня вышло в эфир со словом «пактобит» после угроз Трампа

Радиостанция Судного дня УВБ-76 вышла в эфир со словом пактобит

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В эфире радиостанции УВБ-76, также известной под названиями «Жужжалка» и «Радио Судного дня», появилось новое послание. Подписчики посчитали, что речь идёт о международном договоре.

«НЖТИ 46509 ПАКТОБИТ 09649737», — прозвучало в эфире около 16:00 мск.

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А накануне днём вышло другое послание от радиостанции «Судного дня» (УВБ-76). «Жужжалка» говорила о некой кассирше. До этого УВБ-76 передала информацию несколько раз. Вслед за отказом США предоставить Украине вооружение Радио Судного дня вышло в эфир с сообщением «умелец». За этим последовали ещё два включения. Позже эфир пополнился словом «такса» и «вестомор».

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Юлия Сафиулина
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