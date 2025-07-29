Радиостанция Судного дня заговорила о некой «кассирше»
Радиостанция Судного дня передала загадочное сообщение со словом кассирша
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Новое сообщение прозвучало сегодня в эфире радиостанции «Судного дня» (УВБ-76), которую также многие называют «Жужжалка». Оно вышло в эфир в 15:48 мск.
«НЖТИ 87512 КАССИРША 8263 6001», — прозвучало в эфире.
Вчера вечером Радиостанция Судного дня (УВБ-76) вышла на связь с тремя сообщениями. «Жужжалка» передала три слова: ПЛЮСОХЛЫЩ, ПЛИСОМЫС и ГРАДИЕНТ. До этого УВБ-76 выходила на связь 24 июля. В эфире радиостанции прозвучали десять кодовых слов