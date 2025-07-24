Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 11:26

«Пекинский коммунике»: Радиостанция судного дня вышла на связь после двухнедельного молчания

Радиостанция судного дня вышла в эфир с четырьмя сообщениями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Benjamin Clapp

Таинственные сообщения вновь прозвучали в эфире Радиостанции судного дня после двух недель молчания. Первое сообщение поступило в 12:23 мск, второе — в 12:31 мск. Через полчаса, в 13:08 мск прозвучало третье, а в 13:42 — четвёртое.

«КОММУНИКЕ <...> ПЕКИНСКИЙ <...> КРАСНОХРЯК <...> ГИМАЛАЙСКИЙ», — гласят сообщения.

Внимание, говорит Москва! В Финляндии внезапно зазвучало 8 российских радиостанций
Внимание, говорит Москва! В Финляндии внезапно зазвучало 8 российских радиостанций

Ранее «жужжалка» вышла на связь со странным сообщением «ВЕСТОМОР». Оно прозвучало 10 июля в 13:53 по московскому времени. До этого эфир пополнился словом «такса» и загадочной шифровкой.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar