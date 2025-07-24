«Пекинский коммунике»: Радиостанция судного дня вышла на связь после двухнедельного молчания

Таинственные сообщения вновь прозвучали в эфире Радиостанции судного дня после двух недель молчания. Первое сообщение поступило в 12:23 мск, второе — в 12:31 мск. Через полчаса, в 13:08 мск прозвучало третье, а в 13:42 — четвёртое.