Внимание, говорит Москва! В Финляндии внезапно зазвучало 8 российских радиостанций
Yle: В приграничных районах Финляндии поймали 8 радиостанций РФ из-за жары
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В Финляндии жители приграничных районов смогли услышать российские радиостанции, так как жаркая погода неожиданно привела к хорошему распространению сигнала. Об этом сообщил новостной портал Yle. Если раньше у границы с Россией едва ловилось «Дорожное радио», то сейчас на финскую территорию проникли «Радио Монте Карло», «Мир», Like FM и другие.
«В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприёмник транслировал целых восемь российских радиостанций», — сказано в публикации.
Впрочем, специалисты не видят в подобном явлении ничего странного. Менеджер сетевой компании Digita Яни Саари объяснил, что из-за жары в атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы способны распространяться на сотни километров.
Ранее сообщалось, что туристический сектор Восточной Финляндии переживает серьёзные трудности из-за резкого сокращения потока российских гостей. Раньше путешественники из РФ оставляли значительную часть посетителей региона, однако сейчас их почти не видно, что поставило бизнес в сложное положение.