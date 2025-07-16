Внимание, говорит Москва! В Финляндии внезапно зазвучало 8 российских радиостанций

В Финляндии жители приграничных районов смогли услышать российские радиостанции, так как жаркая погода неожиданно привела к хорошему распространению сигнала. Об этом сообщил новостной портал Yle. Если раньше у границы с Россией едва ловилось «Дорожное радио», то сейчас на финскую территорию проникли «Радио Монте Карло», «Мир», Like FM и другие.

«В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприёмник транслировал целых восемь российских радиостанций», — сказано в публикации.

Впрочем, специалисты не видят в подобном явлении ничего странного. Менеджер сетевой компании Digita Яни Саари объяснил, что из-за жары в атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы способны распространяться на сотни километров.